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البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر ناقشا الحاجة الملحة للإفراج عن جميع الرهائن من دون مزيد من التأخير (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2023 | 13:43
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