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المتحدث باسم الصحة في غزة ل"الجزيرة مباشر": جيش الاحتلال يقوم بعملية إبادة ممنهجة لكل سكان قطاع غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 17:22
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