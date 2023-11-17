Advertisement

أخبار عاجلة

3 شهداء جراء قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية

Lebanon 24
17-11-2023 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمبنى وسط مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2023 04:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة إسرائيلية تقصف هدفاً في شارع السوق وسط مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2023 04:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال مبنى بطائرة مسيرة في مخيم بلاطة بالضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2023 04:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط مخيم بلاطة في الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2023 04:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:13 | 2023-11-17
18:02 | 2023-11-17
17:45 | 2023-11-17
17:39 | 2023-11-17
17:34 | 2023-11-17
17:33 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24