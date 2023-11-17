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السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي : رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة للوقوف على حقيقة عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات

Lebanon 24
17-11-2023 | 23:19
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