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الجيش الإسرائيلي: الطواقم الطبية ستبقى داخل مستشفى الشفاء لخدمة من لايستطيع الإجلاء منه

Lebanon 24
18-11-2023 | 03:47
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