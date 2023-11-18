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اطلاق صواريخ باتجاه مواقع للعدو الاسرائيلي مواجهة لبلدة مارون الراس وقصف اسرائيلي يستهدف اطراف مارون الرأس (الجديد)

Lebanon 24
18-11-2023 | 05:15
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