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الداخلية في غزة: انتشال 4 شهداء من تحت الأنقاض في النصيرات وسط القطاع إثر استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين

Lebanon 24
18-11-2023 | 05:27
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