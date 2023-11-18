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المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة مباشر: لا يوجد مستشفى قادر على استيعاب المرضى الذين أجبروا على النزوح من مستشفى الشفاء

Lebanon 24
18-11-2023 | 06:40
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