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عشرات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا (الحدث)

Lebanon 24
18-11-2023 | 06:57
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