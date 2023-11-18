Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد أكثر من ٨٠ شخصاً وإصابة العشرات في حصيلة أولية لمجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للاونروا

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عشرات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا (الحدث)
lebanon 24
18/11/2023 19:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية مكثّفة على غزّة.. استشهاد وإصابة العشرات
lebanon 24
18/11/2023 19:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العراقية: 100 وفاة وأكثر من 150 إصابة في حصيلة أولية جراء حريق في محافظة نينوى
lebanon 24
18/11/2023 19:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح
lebanon 24
18/11/2023 19:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:40 | 2023-11-18
12:35 | 2023-11-18
12:14 | 2023-11-18
12:01 | 2023-11-18
11:51 | 2023-11-18
11:51 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24