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طلال ارسلان لـ "الجديد": الجميع على علم بأن إسرائيل تتحايل على مبدأ مبادرة حل الدولتين وأرض الواقع هو من سيحدد الحل المرتقب

Lebanon 24
18-11-2023 | 08:24
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