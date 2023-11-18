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يواصل الطيران الحربي الاسرائلي التجسسي طلعاته الاستكشافية بشكل مكثف منذ ساعات الفجر حتى الآن فوق مزاع شبعا تلال كفرشوبا العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح

Lebanon 24
18-11-2023 | 08:34
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