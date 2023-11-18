يواصل الطيران الحربي الاسرائلي التجسسي طلعاته الاستكشافية بشكل مكثف منذ ساعات الفجر حتى الآن فوق مزاع شبعا تلال كفرشوبا العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح

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