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صاروخان اعتراضيان أُطلقا من مواقع إسرائيلية في الجليل وانفجرا في سماء القطاع الغربي

Lebanon 24
18-11-2023 | 09:53
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