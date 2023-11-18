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الأزهر معلقا على مجزرتي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر: العالم والأمتان العربية والإسلامية لم يقدموا ما يبيض الوجوه عند الله بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
18-11-2023 | 10:48
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