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إعلام فلسطيني : أكثر من 50 قتيلا في قصف مربع سكني في مخيم جباليا شمال غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 10:56
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