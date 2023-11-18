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واشنطن بوست عن غالانت: بنهاية الحرب سيتم تدمير حماس ولن يكون هناك أي تهديد من غزة ولن تكون إسرائيل في غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 12:40
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