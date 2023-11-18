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أخبار عاجلة
استشهاد ثلاثة أشخاص إثر قصف العدو الإسرائيلي منزل عائلة الشيخ عيد في رفح جنوبي غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
18-11-2023
|
13:09
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