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رئيس الوزراء وزير خارجية قطر يؤكد لدى لقاء المبعوث الأمريكي على استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى

Lebanon 24
18-11-2023 | 13:39
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