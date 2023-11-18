Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: مصرون على حماية مصالحنا برغم معارضة بعض أصدقائنا

Lebanon 24
18-11-2023 | 13:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت استبدال نتنياهو
lebanon 24
19/11/2023 08:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: حان الوقت لتشكيل حكومة وطنية جديدة من دون نتنياهو والمتطرفين (الجزيرة)
lebanon 24
19/11/2023 08:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على نتنياهو الذهاب إلى المنزل الآن
lebanon 24
19/11/2023 08:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة الرئيس نجيب ميقاتي: نعتبر أنفسنا مؤتمنين على البلد ومن واجبنا حماية الجيش والمحافظة على هذه المؤسسة التي تبقى المؤسسة الضامنة والموحدة ورمز هذا البلد ووحدته وبقائه واستمراريته
lebanon 24
19/11/2023 08:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:47 | 2023-11-19
23:15 | 2023-11-18
23:13 | 2023-11-18
23:12 | 2023-11-18
23:11 | 2023-11-18
16:53 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24