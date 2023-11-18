Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع إسرائيل: حماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي ومجلس الحرب موحد

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع حماس في غزة دخلت مرحلة جديدة (الجزيرة)
lebanon 24
19/11/2023 08:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب ضد "حماس" طويلة وصعبة
lebanon 24
19/11/2023 08:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس" لا تفهم إلا القوة وكلما تعرضت للضربات أكثر تزداد احتمالية إعادة المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
19/11/2023 08:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح لوزير الدفاع الإسرائيليّ عن الحرب في غزة... متى ستتوقف العمليّة العسكريّة؟
lebanon 24
19/11/2023 08:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:47 | 2023-11-19
23:15 | 2023-11-18
23:13 | 2023-11-18
23:12 | 2023-11-18
23:11 | 2023-11-18
16:53 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24