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نتنياهو: الجيش يريد الانتصار في المعركة ولكن لا نريد أن نفقد الدعم الدولي

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:15
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