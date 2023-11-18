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دولة الإمارات تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مدرستين في غزة وتؤكد رفضها القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:27
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