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قتال شوارع واشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الإسرائيلي في حي الصفطاوي بالقرب من دوار أبو شرخ شمال غزة (الميادين)

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:48
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