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إن بي سي: بايدن في خطابه لمؤيدي إسرائيل يستحضر المحرقة وفي خطابه لمؤيدي الفلسطينيين يتحدث عن المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:53
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