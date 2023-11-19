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كتائب القسام: قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:50
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