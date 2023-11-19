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"حزب الله": إستهداف تجمُّعٍ لجنود إسرائيليين في مركز سرية مُستحدث في جل العلام وإيقاع إصابات مؤكّدة فيه

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:58
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