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العاهل الأردني يؤكد على ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في غزة (الشرق)

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:00
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