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الراعي: قرر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن تتبرع البطريركيات والمطرانيات والأبرشيات بالأموال إضافة الى جمع الصواني في الكنائس من أجل المتضررين من أهلنا في جنوب لبنان

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:23
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