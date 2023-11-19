الراعي: قرر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن تتبرع البطريركيات والمطرانيات والأبرشيات بالأموال إضافة الى جمع الصواني في الكنائس من أجل المتضررين من أهلنا في جنوب لبنان

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