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الهلال الأحمر الفلسطيني: وثقنا 180 انتهاكا إسرائيليا بحق طواقمنا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (الشرق)

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:39
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