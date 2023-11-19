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وكالة تسنيم الإيرانية: المرشد الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة زمنية محدودة على الأقل (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:45
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