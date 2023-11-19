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أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية "غالاكسي ليدر" على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصا (العربية)

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:05
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