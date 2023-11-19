"لبنان 24": قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف اللبونة في الناقورة وعلما الشعب واطراف بلدتي طير حرفا والجبين في القطاع الغربي بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 ملم

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