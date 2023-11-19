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الجيش الإسرائيلي: اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:57
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