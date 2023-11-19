Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: السفينة المختطفة ليست إسرائيلية وعلى متنها طاقم دولي ليس بينهم أي إسرائيلي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-11-2023 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الكويتي يستنكر الصمت المطبق للمجتمع الدولي وعجزه عن إيقاف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى الشفاء لـ"سكاي نيوز عربية": الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى
lebanon 24
19/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثة جندي أسير بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يمهل سكان أحياء عدة في شمال غزة حتى الرابعة عصر للتوجه إلى جنوب القطاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/11/2023 20:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2023-11-19
13:18 | 2023-11-19
13:17 | 2023-11-19
13:05 | 2023-11-19
13:05 | 2023-11-19
12:51 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24