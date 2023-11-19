Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الفلسطينية: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة (العربية)

Lebanon 24
19-11-2023 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/11/2023 20:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قتلى وجرحى بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا يضم نازحين في مخيم النصيرات (العربية)
lebanon 24
19/11/2023 20:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدّد الغارات الإسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي غزة
lebanon 24
19/11/2023 20:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الفلسطيني: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم النصيرات وسط غزة
lebanon 24
19/11/2023 20:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2023-11-19
13:18 | 2023-11-19
13:17 | 2023-11-19
13:05 | 2023-11-19
13:05 | 2023-11-19
12:51 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24