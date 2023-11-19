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قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين: أخطرنا سفنا متجهة للموانئ الإسرائيلية بتغيير مسارها وقد استجاب بعضها (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2023 | 10:26
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