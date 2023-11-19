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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجهود وقف إطلاق النار(سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-11-2023 | 14:10
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