الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجهود وقف إطلاق النار(سكاي نيوز)

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