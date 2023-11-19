Advertisement

أخبار عاجلة

"الإليزيه" ينقل عن الرئيس ماكرون أنه قال لنتنياهو إن "عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدًّا"

Lebanon 24
19-11-2023 | 14:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة (الشرق)
lebanon 24
19/11/2023 23:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية مصدرها الجيش الإسرائيلي بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور - القطاع الغربي
lebanon 24
19/11/2023 23:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "حماس" ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن ويجب أن تتم عملية متبادلة (الميادين)
lebanon 24
19/11/2023 23:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": الإدارة الأميركية تكثّف ضغوطها على إسرائيل لتخفيف حدة الغارات وتقليل الضحايا المدنيين في غزة
lebanon 24
19/11/2023 23:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:25 | 2023-11-19
16:07 | 2023-11-19
16:05 | 2023-11-19
15:55 | 2023-11-19
15:35 | 2023-11-19
15:33 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24