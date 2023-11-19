17
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب
Lebanon 24
19-11-2023
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أن. بي. سي" عن مسؤول أميركي: حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية
Lebanon 24
"أن. بي. سي" عن مسؤول أميركي: حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية
20/11/2023 02:19:06
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: الوقت محدود أمام الجيش الإسرائيلي بغزة قبل تصاعد الغضب في المنطقة والإحباط بواشنطن
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: الوقت محدود أمام الجيش الإسرائيلي بغزة قبل تصاعد الغضب في المنطقة والإحباط بواشنطن
20/11/2023 02:19:06
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين: حتى وإن انتصرت إسرائيل في نهاية المطاف فإن ذلك يتطلب معركة طويلة الأمد (الجزيرة)
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين: حتى وإن انتصرت إسرائيل في نهاية المطاف فإن ذلك يتطلب معركة طويلة الأمد (الجزيرة)
20/11/2023 02:19:06
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": حكومة نتنياهو لا تريد لأسراها أن يروا النور وسيرى الجيش الإسرائيلي ما ينتظره إذا حاول دخول غزة
Lebanon 24
"حماس": حكومة نتنياهو لا تريد لأسراها أن يروا النور وسيرى الجيش الإسرائيلي ما ينتظره إذا حاول دخول غزة
20/11/2023 02:19:06
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
01:45 | 2023-11-19
19/11/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:11 | 2023-11-19
ماكرون أبلغ نتنياهو أن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير جداً
19:10 | 2023-11-19
قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
19:07 | 2023-11-19
صحيفة "الغارديان": نتنياهو بات يشكل عبئاً على بايدن ولن يحلّ السلام دون رحيله
19:06 | 2023-11-19
المفوض السامي لحقوق الإنسان: ما جرى في غزة خلال الأيام الماضية أحداث تفوق التصور
19:00 | 2023-11-19
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عددا من جنوده في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية هناك إلى 65
18:49 | 2023-11-19
الحوثيون يقولون إنهم احتجزوا سفينة إسرائيلية واقتادوها إلى ميناء يمني
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 02:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24