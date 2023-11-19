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وول ستريت جورنال عن مسؤولين: حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:05
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