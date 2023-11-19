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أخبار عاجلة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصعيد الاحتلال عدوانه على الضفة هو لتعويض عملية استنزافه المتواصلة في قطاع غزة
Lebanon 24
19-11-2023
|
17:25
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