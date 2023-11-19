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أطباء بلا حدود: مستعدون لتوسيع أنشطتنا في قطاع غزة إذا توفرت ضمانات أمنية وإمدادات طبية

Lebanon 24
19-11-2023 | 17:30
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