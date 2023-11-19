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بايدن في مقال في "واشنطن بوست": إن نسخة ما من السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية حالياً يجب أن تدير كلاً من غزة والضفة

Lebanon 24
19-11-2023 | 17:48
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