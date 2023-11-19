Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: إن صح حديث الاحتلال بشأن وفاة أحد الأسرى سيكون ذلك بسبب حصاره الظالم للقطاع ومنع الأدوية وقطع الكهرباء

Lebanon 24
19-11-2023 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: حديث الاحتلال بشأن تلقى الأسرى العلاج بمستشفى الشفاء يؤكد أننا نقدم الخدمات لمن يستحقها بغض النظر عن جنسه وعرقه
lebanon 24
20/11/2023 04:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل
lebanon 24
20/11/2023 04:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ"الحدث": 32 مريضا ومصابا توفوا داخل مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأوكسجين
lebanon 24
20/11/2023 04:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: 39 طفلا توفوا في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/11/2023 04:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2023-11-19
19:46 | 2023-11-19
19:44 | 2023-11-19
19:19 | 2023-11-19
19:11 | 2023-11-19
19:10 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24