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هيئة البث الإسرائيلية: لا صحة للأنباء عن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع ⁧‫حماس‬⁩

Lebanon 24
19-11-2023 | 19:44
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