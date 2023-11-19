Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة (العربية)

Lebanon 24
19-11-2023 | 23:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: قلقون بشدة إزاء الوضع الإنساني في غزة وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مسؤولة بشأن الحرب
lebanon 24
20/11/2023 07:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وبذل كل الجهود لحماية المدنيين (العربية)
lebanon 24
20/11/2023 07:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: قيمنا الإنسانية تفرض علينا أن نعمل معا لإنهاء الكارثة التي تفجرت في 7 أكتوبر وتدهورت إلى الحرب الإسرائيلية الحالية
lebanon 24
20/11/2023 07:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نحث المجتمع الدولي على التحرك لفتح ممرات إنسانية تسمح بإدخال المساعدات لغزة وإجلاء المصابين (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 07:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:56 | 2023-11-19
23:34 | 2023-11-19
23:30 | 2023-11-19
23:26 | 2023-11-19
23:14 | 2023-11-19
23:10 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24