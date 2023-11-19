Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الصيني يستقبل الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية الإسلامية (العربية)

Lebanon 24
19-11-2023 | 23:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الصيني: نؤيد بشكل كامل الدعوة إلى حل الدولتين الذي طرح في القمة الإسلامية العربية الأخيرة
lebanon 24
20/11/2023 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: القمة العربية الإسلامية المشتركة أظهرت أن وراء القضية الفلسطينية دعم دولي كبير
lebanon 24
20/11/2023 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هنية يدعو لعقد اجتماع عاجل للجنة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها حول وقف العدوان وكسر الحصار (الميادين)
lebanon 24
20/11/2023 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: التنسيق بين الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كبير
lebanon 24
20/11/2023 09:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:13 | 2023-11-20
02:05 | 2023-11-20
02:01 | 2023-11-20
02:00 | 2023-11-20
01:29 | 2023-11-20
01:28 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24