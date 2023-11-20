19
o
بيروت
19
o
طرابلس
29
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الصيني: نؤيد بشكل كامل الدعوة إلى حل الدولتين الذي طرح في القمة الإسلامية العربية الأخيرة
Lebanon 24
20-11-2023
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الصيني يستقبل الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية الإسلامية (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني يستقبل الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية الإسلامية (العربية)
20/11/2023 09:16:32
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: القمة العربية الإسلامية المشتركة أظهرت أن وراء القضية الفلسطينية دعم دولي كبير
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: القمة العربية الإسلامية المشتركة أظهرت أن وراء القضية الفلسطينية دعم دولي كبير
20/11/2023 09:16:32
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: القمة بين بايدن وشي ستكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية الأميركية (الشرق)
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: القمة بين بايدن وشي ستكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية الأميركية (الشرق)
20/11/2023 09:16:32
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: التنسيق بين الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كبير
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: التنسيق بين الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كبير
20/11/2023 09:16:32
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية: الحرب العالمية الثالثة بدأت
Lebanon 24
صحيفة أميركية: الحرب العالمية الثالثة بدأت
08:30 | 2023-11-19
19/11/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس
Lebanon 24
متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس
08:46 | 2023-11-19
19/11/2023 08:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:13 | 2023-11-20
سرايا القدس تعلن استهداف آليات إسرائيلية في اشتباكات شمال غزة
02:05 | 2023-11-20
وزير الخارجية الأردني يؤكد على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (سكاي نيوز عربية)
02:01 | 2023-11-20
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 من قادة حماس في غزة
02:00 | 2023-11-20
سرايا القدس: استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات الليلة في محاور شمال القطاع بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي (الجزيرة)
01:29 | 2023-11-20
وزير الخارجية المصري: هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر
01:28 | 2023-11-20
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ومدينة سديروت شمال شرق غزة (الجزيرة)
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 09:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24