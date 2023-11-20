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رئيس جنوب إفريقيا: حازمون في دعوتنا إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المضطهد والوقف الفوري للأعمال العدائية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:01
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