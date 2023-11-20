Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الأسترالية: 31 شخصا غادروا قطاع غزة صباح اليوم بينهم أستراليون ومقيمون دائمون وأفراد أسرهم (الجزيرة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكثرمن 14 شهيدا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شاحنات للأمم المتحدة ستنقل وقودا إلى قطاع غزة اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: قلقون للغاية إزاء تحذيرات الأمم المتحدة من توقف عملها في غزة بسبب نقص الوقود (الجزيرة)
lebanon 24
20/11/2023 11:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية للجزيرة: 16 شهيدا بينهم 6 أطفال في القصف الإسرائيلي على منازل في وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
20/11/2023 11:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:59 | 2023-11-20
03:46 | 2023-11-20
03:21 | 2023-11-20
03:16 | 2023-11-20
03:11 | 2023-11-20
03:04 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24