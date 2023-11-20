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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 من قادة حماس في غزة

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:01
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